Идеальные семьи! Лучшие союзы по знакам зодиака для любви

Близнецы и Водолей

Это как раз тот самый случай, когда противоположности, антагонисты притягиваются друг к другу. Сдержанный Водолей ломает голову над поведением Близнецов, не понимает, как можно ни о чем не думать и просто жить. Но потом осознает, что ему, сдержанному и ответственному Водолею, такое поведение нравится. И не просто нравится, а очень даже нравится — восхищает и завораживает.

Рак и Скорпион

Рак и Скорпион могут отличаться по всем параметрам, кроме главного — взаимной страсти. У них полно общего и не меньше разного. Им редко бывает скучно друг с другом, даже если они говорят о всякой ерунде. Проблема в том, что их чувства проявляются волнами, и порой такая волна может накрыть с головой, а порой — выбросить на сушу. Если знать меру, то можно прекрасно ладить.

Дева и Телец

Дева и Телец легко ссорятся, легко мирятся, и не только подчиненная Дева, но и рулевой Телец способен уступать. Оба знака — большие поклонники порядка и не любители хаоса, им нравится жить в комфорте и не испытывать стресс. Телец и Дева — настоящие трудяги и упорно строят свое счастье во всех смыслах. Как говорится, приятно посмотреть.

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