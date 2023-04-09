Какие три знака зодиака ждут масштабные перемены 9 апреля

Близнецы

Положение может в вашем знаке может заставить вас задуматься о своем жизненном направлении и о том, чего вы надеетесь достичь. Возможно, вы достигли важной вехи и стремитесь принять наилучшее решение на будущее. Чтобы помочь себе в этом, будет полезно прислушиваться к интуиции, поскольку она может дать подсказки о том, что следует принять, а что игнорировать.

Весы

Вы захотите расширить свою сеть знакомств в поисках романтики или партнера по сотрудничеству для ключевого проекта. Какими бы ни были причины для поиска новых партнеров, вскоре может появиться кто-то идеальный. Тем не менее, поскольку Марс выравнивается с Сатурном, вы можете не сразу найти общий язык. Как только новые знакомые поймут, что могут доверять вам, все сложится как нельзя лучше.

Рыбы

Несмотря на ваш энтузиазм в отношении чего-либо, вам все равно нужно быть осторожным. Сегодняшняя четверть луны побуждает вас углубляться в детали, на которые вы бы предпочли не обращать внимания, например, на расходы и другие жизненно важные вопросы.

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