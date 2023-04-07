Акцент планет! Какие три знака зодиака ждут глобальные перемены 7 апреля

Отличный день в отношении общения, наполненный позитивными эмоциями.

Львы

Дайте себе и другим некоторую свободу действий — это лучший путь вперед. Если речь идет о финансах и бизнесе, избегайте коротких путей. Внимание к деталям обеспечит хороший результат.

Водолеи

Акцент планет на вашей зоне дружбы говорит о том, что выход в свет и общение могут принести вам много пользы, особенно если вы готовы двигаться в новых кругах. Изучите все новые возможности и хватайтесь за них.

Рыбы

Отношения сегодня станут для вас приоритетом, поскольку положение планет побуждает вас проводить больше времени со своим партнером и проявлять инициативу в отношении других важных связей. Вы можете быть удивлены тем, насколько сильные чувства вы испытываете к человеку, даже если вы только недавно с ним познакомились.

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