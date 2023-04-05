Глоба озвучила людей по датам рождения, которые услышат гадость от любимого: слезы и боль

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Представители зодиакальной системы повздорят с любимыми, и этот конфликт будет крайне сложно замять. Тельцы и их вторые половинки в горячности наговорят друг другу такие гадости, которые простить может далеко не каждый.

Также Тельцов будет ждать на работе много дел. Но они даже порадуют их, поскольку это поможет отвлечься от бед в личной жизни.

Напомним, Тельцы родились в период с 21 апреля по 21 мая.

Источник: rsute.ru