Разрыв отношений и подорванное здоровье: Володина назвала главного неудачника апреля — знак зодиака

Разрыв отношений и подорванное здоровье: Володина назвала главного неудачника апреля – знак зодиака

Василиса Володина. Фото: соцсети

Эти люди должны всерьез заняться собой.

Скорпионам начало апреля дается непросто. Многие из них уже стали ощущать, что их настроение начинает падать, а здоровье — шалить.

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Увы, но это только начало тенденций месяца. Астролог Василиса Володина считает, что Скорпионы в настоящий момент из-за навалившегося негатива сильно рискуют вначале сильно поссориться с любимым человеком, а потом и совсем разорвать с ним отношения.

Ну и самочувствие тоже будет давать о себе знать, необходимо серьезно заняться оздоровлением организма.

Источник: rsute.ru

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