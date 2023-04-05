Разрыв отношений и подорванное здоровье: Володина назвала главного неудачника апреля — знак зодиака

Скорпионам начало апреля дается непросто. Многие из них уже стали ощущать, что их настроение начинает падать, а здоровье — шалить.
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Увы, но это только начало тенденций месяца. Астролог Василиса Володина считает, что Скорпионы в настоящий момент из-за навалившегося негатива сильно рискуют вначале сильно поссориться с любимым человеком, а потом и совсем разорвать с ним отношения.
Ну и самочувствие тоже будет давать о себе знать, необходимо серьезно заняться оздоровлением организма.
Источник: rsute.ru