Глоба узрела даты рождения тех, кто озолотится в апреле: хваткие проныры — успех за ними

Для рожденных под знаком Овен (21 марта — 20 апреля) этот месяц обещает стать наиболее удачным из прошедших. Именно этих везунчиков, как предрекает Тамара Глоба, изменчивая фортуна одарит богатствами. Овны будут опьянены тем успехом, который их ждет в апреле. Для них это месяц прибыли и везения во всех сферах.

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Это тот самый период, когда Овны ощутят поддержку, перед ними откроются новые возможности. И даже период вокруг затмения, хотя и будет спорным, принесет этому знаку зодиака исключительно удачу и покровительство. Другие могут об этом только мечтать.