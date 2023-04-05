Чистейшая полоса везения — любовь, карьера! Везунчик, который заживет по-царски: Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на апрель: она назвала знак зодиака, который сорвет джекпот, озолотившись за счет своего везения.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
Абсолютными баловнями судьбы станут Стрельцы. Для них этот месяц полон приключений. Представители этого знака зодиака могут рассчитывать на интересные знакомства, внимание со всех сторон и поддержку близких. Звезды пророчат им неземную любовь.
Успех ждет Стрельцов и по службе — карьерный рост притянет материальное изобилие. Достичь высот здесь помогут друзья, на которых можно положиться.