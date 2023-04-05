Прекрасное нежное время, проведите его с любимыми! Володина озвучила лучший день для романтики

Прекрасное нежное время, проведите его с любимыми! Володина озвучила лучший день для романтики

Василиса Володина в шоу «Давай поженимся!» / Первый канал

На ваше тепло отреагируют с той же душевной страстью.

Астролог Василиса Володина рассказала, что 5 апреля – это великолепный день для свиданий и романтических вечеров.

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«Приятным будет вечер, проведенный за беседой один на один с возлюбленным. Партнер готов выслушать и поделиться сокровенным», - поведал астролог.

По словам Володиной, в среду окружающие люди оценят деликатность и хорошие манеры. Если хочется кого-то расположить, необходимо пускать в ход свое обаяние, но не навязываться.

Ярко проявлять эмоции, громко что-то обсуждать сегодня не стоит, это не понравится людям.

Источник: Telegram-канал «Василиса Володина».

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