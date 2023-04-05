Володина назвала королей фортуны по годам рождения — в апреле денег больше во сто крат

Среди королей фортуны оказались те, кто родились: 22.12.1986 — 10.01.1987, 06.08.1992 — 20.08.1992, 20.11.1996 — 4.12.1996, 23.10.1998 — 5.12.1998 и не только. Остальные в подробном списке.

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