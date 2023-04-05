Глоба назвала знак, который достигнет своей мечты: вас будут отговаривать, но не слушайте

Астролог Тамара Глоба рассказала, чего ждать Овнам в ближайшее время. Эти люди могут порадоваться, их глобальная цель вполне осуществима.
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Овны достигнут своей мечты, главное — никуда не сворачивать с выбранного пути, четко двигаться согласно выбранной стратегии.
Глоба предупредила, что Овнов будут стараться сдвинуть с выбранного пути, но ни в коем случае нельзя позволять этого делать.
Никого не слушайте, не верьте скептикам, вы в силах стать счастливее и богаче.
Источник: rsute.ru