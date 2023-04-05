Глоба назвала знак, который достигнет своей мечты: вас будут отговаривать, но не слушайте

Глоба назвала знак, который достигнет своей мечты: вас будут отговаривать, но не слушайте

Тамара Глоба. Стоп-кадр из видео: YouTube-канал Надежды Стрелец

Главное сейчас — проявить упорство.

Астролог Тамара Глоба рассказала, чего ждать Овнам в ближайшее время. Эти люди могут порадоваться, их глобальная цель вполне осуществима.

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Овны достигнут своей мечты, главное — никуда не сворачивать с выбранного пути, четко двигаться согласно выбранной стратегии.

Глоба предупредила, что Овнов будут стараться сдвинуть с выбранного пути, но ни в коем случае нельзя позволять этого делать.

Никого не слушайте, не верьте скептикам, вы в силах стать счастливее и богаче.

Источник: rsute.ru

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