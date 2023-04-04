Не стоит приниматься за новые дела: для какого знака зодиака сделала предупреждение Тамара Глоба

Астролог Тамара Глоба известна точностью своих прогнозов. Эксперт ежедневно дает советы, ориентируясь на расположение небесных светил. Звезды и интуиция не подводят Тамару Глобу. К ее советам и прогнозам прислушиваются многие.

На этот раз Тамара Глоба сделала предупреждение для одного из знаков зодиака, посоветовав не начинать новых дел в ближайшее время.

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