Не стоит приниматься за новые дела: для какого знака зодиака сделала предупреждение Тамара Глоба

Астролог Тамара Глоба известна точностью своих прогнозов. Эксперт ежедневно дает советы, ориентируясь на расположение небесных светил. Звезды и интуиция не подводят Тамару Глобу. К ее советам и прогнозам прислушиваются многие.
На этот раз Тамара Глоба сделала предупреждение для одного из знаков зодиака, посоветовав не начинать новых дел в ближайшее время.
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Сказанное Тамарой Глобой касается Львов. Приниматься за новые дела им стоит только при условии, что они разобрались со всеми старыми.
Иначе представителям этого знака зодиака так и не удастся ничего сделать. А вот для чего хорош наступивший период, так это для борьбы с лишним весом. Дерзайте, если он у вас есть.
По материалам rsute.ru