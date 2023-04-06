Астролог сделала пугающее заявление о здоровье МакSим

Певица МакSим приняла решение отменить гастрольный тур. В своих соцсетях она заявила, что в данный момент согласовываются новые даты концертов.
Как написала артистка, курс лечебных процедур и полная самоотдача артиста на сцене просто несовместимы.
Такое решение, очевидно, связано с последними скандалами на выступлениях певицы. Так, на концерте в Твери в рамках своего концертного тура «Я буду жить» она с трудом двигалась по сцене и исполняла привычный репертуар. Внешний вид артистки, которая заметно поправилась, тоже оставлял желать лучшего.
Фанаты МакSим строили догадки, что же случилось с любимой певицей. Одни предполагали, что она злоупотребляет алкоголем, другие — что исполнительница беременна. А врач-нарколог Алексей Казанцев в разговоре с изданием «Комсомольская правда» высказал мнение, что артистка употребляет психотропные препараты, которые ведут к заторможенности движений.
Что на самом деле происходит в жизни МакSим? И что ее ждет в будущем? На эти вопросы Teleprogramma.pro ответила астролог Анна Савельева. Прогнозы Анны можно прочесть на ее странице во «ВКонтакте».
По словам Анны, МакSим не беременна, как полагают некоторые фанаты. А вот ее здоровье явно оставляет желать лучшего. И причем речь идет не о физическом, а о психологическом состоянии певицы.
МакSим. Фото: Global Look Press
«До 19 апреля артистка находится под влиянием Урана, который отвечает за неожиданность, спонтанность и резкие обострения.
С 19 апреля по 10 июня у нее включается период Нептуна, это про затуманенность разума, что может быть связано как с употреблением алкоголя, так и психотропных веществ. Но я больше склоняюсь к последнему варианту, поскольку возле МакSим есть покровитель, который следит за ней, — объясняет эксперт.
Это может быть как друг, так и врач. Этот человек выступает в роли помощника. Поэтому певице вряд ли разрешали и разрешат пить».
Как поясняет астролог, следующий период с 10 июня по 8 августа говорит о том, что в это время у певицы отсутствуют перемены в деловой сфере, поездки в этот период у нее будут отложены. И лучше это действительно сделать, поскольку ничего хорошего из них все равно не выйдет.
Вообще, Савельева прогнозирует серьезные перемены в жизни МакSим в период с 10 июня (день рождения артистки) и на протяжении всего года, вплоть до ее 41-летия. И эти изменения могут затронуть работу, место жительство и здоровье.
«Причем здоровье МакSим уже сейчас говорит ей о том, что надо что-то менять и начать жить по-другому. И вот после дня рождения артистка всерьез начнет это делать, — говорит Анна. — Весь год свидетельствует о том, что ей неплохо бы пройти оздоровительный курс. Если оставит все как есть, сляжет сильно. То, что происходит сейчас, — это не так страшно, как то, что будет потом».
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Анна Савельева. Фото: личный архив
По словам Анны Савельвой, изменения в судьбе МакSим не будут протекать легко. Ей предстоит год борьбы за свою жизнь.
А сейчас артистке просто необходим хороший психолог, который поможет ей пройти этот путь, резюмирует астролог.