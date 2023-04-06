Астролог сделала пугающее заявление о здоровье МакSим

Певица МакSим приняла решение отменить гастрольный тур. В своих соцсетях она заявила, что в данный момент согласовываются новые даты концертов.

Как написала артистка, курс лечебных процедур и полная самоотдача артиста на сцене просто несовместимы.

Такое решение, очевидно, связано с последними скандалами на выступлениях певицы. Так, на концерте в Твери в рамках своего концертного тура «Я буду жить» она с трудом двигалась по сцене и исполняла привычный репертуар. Внешний вид артистки, которая заметно поправилась, тоже оставлял желать лучшего.

Фанаты МакSим строили догадки, что же случилось с любимой певицей. Одни предполагали, что она злоупотребляет алкоголем, другие — что исполнительница беременна. А врач-нарколог Алексей Казанцев в разговоре с изданием «Комсомольская правда» высказал мнение, что артистка употребляет психотропные препараты, которые ведут к заторможенности движений.

Что на самом деле происходит в жизни МакSим? И что ее ждет в будущем? На эти вопросы Teleprogramma.pro ответила астролог Анна Савельева. Прогнозы Анны можно прочесть на ее странице во «ВКонтакте».

По словам Анны, МакSим не беременна, как полагают некоторые фанаты. А вот ее здоровье явно оставляет желать лучшего. И причем речь идет не о физическом, а о психологическом состоянии певицы.