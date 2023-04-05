Ими крутят и вертят! Тряпки среди мужчин по знаку зодиака

Близнецы

Отсутствие собственного мнения, слабохарактерность, мягкость и ведомость — это еще не весь перечень достоинств влюбленного знака. Он превращается в тряпку очень быстро, но при одном условии. Близнецы влюбляются в ситуацию, если же условия меняются, этот знак совсем не стабилен, и любовь в момент улетучиваются.

Долго в состоянии «тряпки» они быть не могут, но все же до определенного момента вы можете ими рулить в любую сторону.

Весы

Если этот знак влюблен, то разум теряется сам собой. Они не способны мыслить самостоятельно, думать самостоятельно, все они полностью становятся зависимыми от партнера. Для них нет ничего ценнее, чем мнение его второй половинки. Они готовы хоть в огонь, хоть в воду. Однако не всегда такие жертвы приносят хороший результат.

Козероги

При сильном и властном характере партнера, Козероги впадают в ступор и закрываются в себе. Ими можно манипулировать, найдя слабые и уязвимые места.

Вы можете вить из них практически веревки, в случае, если они вас любят, вы с легкостью можете превратить их в подкаблучников. Сопротивляться они не будут, просто иногда могут устраивать легкие забастовки.

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