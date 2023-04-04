Назван один знак, который должен держать ухо востро: Глоба — слушайте сплетни, там важное

Неожиданный совет дала астролог Тамара Глоба Весам. Эти люди должны прислушиваться к разговорам на работе. Среди сплетен и болтовни они могут услышать нечто важное, то, что кардинально изменит их судьбу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Постарайтесь не вступать в досужие беседы, увлекаясь разговорами. Ваша цель — отделить зерно от плевел и сделать важные для себя выводы.

Также рекомендуется общение с друзьями, оно повлияет на вас благотворно. Вы с новыми силами приметесь за новые дела.

Источник: rsute.ru.