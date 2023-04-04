Какой знак весной начнет новую жизнь: Володина — полный поворот судьбы

Редкий шанс Вселенная подарила Козерогам, рассказала астролог Василиса Володина. Сейчас они могут полностью обновить свою судьбу, повернув жизненный путь на иную дорогу.
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Если вас что-то не устраивает, не делайте это и дальше, измените. Поверьте, в настоящий момент звезды вам благоволят, и у вас все получится.
Не исключена у Козерогов смена места жительства, покупка недвижимости. Благоустройство жилища принесет пользу и отличный результат.
Источник: rsute.ru.