Грусть, тоска и выгорание! Какие знаки зодиака накроет депрессия в начале апреля

Таролог Галина Янко считает, что в апреле 2023 года депрессия накроет представителей сразу трех знаков зодиака. По ее словам, грусть и тоска будет большую часть месяца, потом все наладится.

Речь идет о Водолеях, Львах и Скорпионах. В целом, в их жизни все будет проходить хорошо, но усталость, заезженность возьмет свое.

«Эти люди будут стоять на распутье. Они не смогут решить, что им делать. Из-за этого начнут пребывать не в самом лучшем расположении духа. Произойдет выгорание и на работе», - заявила она.

То есть в ближайшее время Водолеям, Львам и Скорпионам надо остановиться и сделать передышку.

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