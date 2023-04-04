Один знак сейчас должен начать борьбу с лишним весом: Глоба — лучшее время наступило

Львам сейчас стоит заняться своей фигурой, если имеется лишний вес. И дело не только в том, что скоро середина весны и на носу лето. Но и в том, что для этого сейчас благоприятное время по гороскопу.

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Астролог Тамара Глоба рассказала, что в настоящий момент Львы могут смело начинать приводить себя в форму, им помогут звезды.

Борьба с жировыми отложениями пройдет удачно, легко и эффективно. Вы порадуетесь своему отражению в зеркале.

Источник: rsute.ru