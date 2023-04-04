Один знак сейчас должен начать борьбу с лишним весом: Глоба — лучшее время наступило

Один знак сейчас должен начать борьбу с лишним весом: Глоба – лучшее время наступило

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Звезды помогут прийти в идеальную форму.

Львам сейчас стоит заняться своей фигурой, если имеется лишний вес. И дело не только в том, что скоро середина весны и на носу лето. Но и в том, что для этого сейчас благоприятное время по гороскопу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Астролог Тамара Глоба рассказала, что в настоящий момент Львы могут смело начинать приводить себя в форму, им помогут звезды.

Борьба с жировыми отложениями пройдет удачно, легко и эффективно. Вы порадуетесь своему отражению в зеркале.

Источник: rsute.ru

Читайте также