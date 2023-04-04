Сказочно разбогатеет! Король фортуны, который притянет деньги магнитом — удача с 6 апреля

Астролог Людмила Митрохина назвала знак зодиака, который пополнит свою кубышку богатствами. Полная Луна одарит этого короля фортуны прибылью и удачей. Им будут подвластны все возможности с 6 по 9 апреля.

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Для Рыб период полнолуния может стать весьма эмоциональным. Но если они смогут утихомирить чувства и действовать, руководствуясь умом, а не сердцем, то с 6 апреля и до конца месяца для них откровется череда возможностей для достижения целей, тут и финансовый рост, и удача в любви.

«Вы даже можете купить пару лотерейных билетов. Огромный выигрыш не обещаем, но приятная сумма в несколько десятков тысяч рублей станет хорошим подспорьем в планировании отпуска», — добавила астролог.

По материалам 7days.