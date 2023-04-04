«Трамплин в новую жизнь»: фаворит, чью судьбу перевернет полнолуние — уже через два дня

«Трамплин в новую жизнь»: фаворит, чью судьбу перевернет Полнолуние - уже через 2 дня

Знак зодиака, который начнет жизнь заново. Фото: Global Look Press

Для этого знака зодиака наступит белая полоса.

Астролог Людмила Митрохина назвала знак зодиака, на которого полнолуние будет иметь благоприятное влияние. Козероги перевернут свою судьбу — в ней наступит новая глава. Они окажутся под влиянием полной Луны с 6 по 9 апреля. 

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Козероги хорошо усвоили послание полнолуния — налаживать взаимосвязи во всех сферах жизни. 

«Полнолуние станет для них трамплином в новую жизнь. Представители знака на долгое время избавятся от личностного кризиса, обретут веру в свои силы и определятся со своими желаниями.

А план для достижения цели — это дело наживное», — добавила астролог.

Свободные Козероги должны чаще выбираться из дома, в поездке они встретят свою вторую половинку.

По материалам 7days.

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