Какой знак зодиака сильно разозлит начальство: Глоба — вы сами виноваты, нужно было стараться

Близнецы могут испортить рабочие отношения со своим руководителем. Астролог Тамара Глоба не исключает, что представители зодиакальной системы сами будут в этом виноваты. Ведь стоит старательно относиться к своим профессиональным делам и не отвлекаться на личное.

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Кстати, на личном фронте тоже может быть не все гладко у Близнецов. Если они слишком отдадутся чувствам, их вторая половинка может этим воспользоваться и ранить.

Максимально сосредоточьтесь в настоящее время, вы можете упустить сразу две важные сферы своей жизни.

Источник: rsute.ru