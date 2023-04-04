Взлет карьеры, денег и любви! Везунчик по дате рождения, который отмечен полной Луной

Астролог Людмила Митрохина назвала знак зодиака, который станет везунчиком — его ждет головокружительный успех с 6 по 9 апреля. Эти три дня озолотят Тельца и подарят ему долгожданную встречу.

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Полная Луна сулит им удачу, богатства и карьерные возможности. Тельцам захочется изменить свою жизнь здесь и сейчас — причем в одно действие. Звезды советуют представителям этого знака зодиака проявить сдержанность, быть поспокойнее. Полнолуние для Тельцов — это не только путь к успеху, но и проверка на конфликтность, устойчивость и зрелость мышления.

Полная Луна подарит им возможности, о которых другие могут только мечтать: карьерный и финансовый рост, а также изменения в личной жизни.

«Ваши отношения, если они есть, станут лучше. Одинокие Тельцы встретят того самого, идеального человека», — добавила астролог.

Дни рождения Тельцов выпадают на даты 21 апреля по 21 мая.

По материалам 7days.