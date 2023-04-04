Володина навала знак, который должен послушаться начальника: результат обрадует вас — деньги

Близнецы могут хорошо продвинуться по службе и увеличить свой доход, если немного забудут про гордыню.

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Астролог Василиса Володина рекомендовала этим людям во всем слушать своего начальника и четко следовать его рекомендациям. Он это оценит и продвинет вас.

Причем речь идет не совсем о том, что вы должны выслужиться. Ваш руководитель на самом деле предложит интересный проект с хорошей отдачей. Стоит поверить в своего лидера и следовать за ним, это будет разумно с вашей стороны.

Источник: rsute.ru