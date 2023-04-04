Глоба узнала даты рождения тех, кто озолотится в апреле — сорвут джекпот и заживут сладко

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на апрель, назвав тех везунчиков, которые озолотятся, став богаче во сто крат.
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Апрель станет удачным для Овнов. Только им придется постарается. Опьяненные успехом, они могут пропустить самый удачный момент. Хотя звезды сулят им обогащение и материальную выгоду от любых начинаний. Их ждут не только хорошие заработки, но и подарки.
«Это будет период, когда откроются новые возможности и даже период вокруг затмения принесет защиту и удачу. Это время, когда реализуются ваши идеи», — заверила Глоба.
Этот месяц станет для Рыб периодом финансовых возможностей. Звезды обещают им прибыль и новые старты. Апрель — это время хороших заработков, когда этот знак зодиака может совершить крупные приобретения или вложения.
«Удачное время для работы в науке, творчестве, а также для начала новых проектов. Успех принесут обучение, литературная деятельность и выступления. Появятся новые друзья, круг ваших знакомых расширится», — добавила астролог.
Дни рождения Овнов выпадают на даты с 21 марта по 20 апреля.
Дни рождения Рыб выпадают на даты с 20 февраля по 20 марта.