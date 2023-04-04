Глоба узнала даты рождения тех, кто озолотится в апреле — сорвут джекпот и заживут сладко

Глоба узнала даты рождения тех, кто озолотится в апреле - сорвут джекпот

Тамара Глоба. Фото: кадр из видео, скриншот

Их накроет денежная лавина.

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на апрель, назвав тех везунчиков, которые озолотятся, став богаче во сто крат.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Апрель станет удачным для Овнов. Только им придется постарается. Опьяненные успехом, они могут пропустить самый удачный момент. Хотя звезды сулят им обогащение и материальную выгоду от любых начинаний. Их ждут не только хорошие заработки, но и подарки.

«Это будет период, когда откроются новые возможности и даже период вокруг затмения принесет защиту и удачу. Это время, когда реализуются ваши идеи», — заверила Глоба.

Этот месяц станет для Рыб периодом финансовых возможностей. Звезды обещают им прибыль и новые старты. Апрель — это время хороших заработков, когда этот знак зодиака может совершить крупные приобретения или вложения. 

«Удачное время для работы в науке, творчестве, а также для начала новых проектов. Успех принесут обучение, литературная деятельность и выступления. Появятся новые друзья, круг ваших знакомых расширится», — добавила астролог.

Дни рождения Овнов выпадают на даты с 21 марта по 20 апреля.

Дни рождения Рыб выпадают на даты с 20 февраля по 20 марта.

Читайте также