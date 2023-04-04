Глоба узнала даты рождения тех, кто озолотится в апреле — сорвут джекпот и заживут сладко

Этот месяц станет для Рыб периодом финансовых возможностей. Звезды обещают им прибыль и новые старты. Апрель — это время хороших заработков, когда этот знак зодиака может совершить крупные приобретения или вложения.

«Удачное время для работы в науке, творчестве, а также для начала новых проектов. Успех принесут обучение, литературная деятельность и выступления. Появятся новые друзья, круг ваших знакомых расширится», — добавила астролог.

Дни рождения Овнов выпадают на даты с 21 марта по 20 апреля.

Дни рождения Рыб выпадают на даты с 20 февраля по 20 марта.