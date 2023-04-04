Володина назвала даты рождения тех, кто развернет жизнь на 180° — перерождение на 20 лет

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на 2023 год, назвав единственный знак зодиака, который сумеет развернут свою жизнь на 180°. Эти везунчики закладывают фундамент своего будущего на 20 лет вперед.
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«2023 год зовет Водолеев на подвиги, открывает совершенно новую главу в жизни, которая продлится два десятилетия. Полностью осознать изменения вы сможете только в 2024 году, а пока закладывается их фундамент. Когда-нибудь, лет через 10, вы вспомните 2023 год как поменявший всю вашу жизнь», — добавила астролог.