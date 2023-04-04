Глоба назвала абсолютного фаворита апреля по дате рождения — прут деньги и любовь

Тамара Глоба считает, что апрель станет двойственным для Тельцов. С одной стороны перед ними откроются перспективы, им будет сопутствовать удача и успех, а с другой — к представителям этого знака зодиака будет присматриваться вышестоящее руководство. Отчаиваться не стоит: у Тельцов появятся верные заступники, которые буквально прикроют их словно щитом.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

В этом месяце рожденные под этим созвездием могут рассчитывать на укрепление старых связей. Появятся и новые друзья. Тельцы завяжут полезные знакомства, их ждут интересные поездки, денег будет достаточно.

Апрель для них это период любви — особенно в первой половине месяца, когда возможно рождение или зачатие. В третьей декаде месяца этому знаку зодиака стоит проявить бережливость.

Дни рождения Тельца выпадают на даты с 21 апреля по 21 мая.

По материалам YouTube-канала Тамары Глобы.