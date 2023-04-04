Володина назвала отличный день, чтобы бросить курить: займитесь лучше спортом

Володина назвала отличный день, чтобы бросить курить: займитесь лучше спортом

Василиса Володина. Фото: соцсети

Это сильное время для начала нового.

Астролог Василиса Володина рассказала, что 4 апреля — отличное время, чтобы расстаться с вредными привычками. Особенно это касается Рыб.

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Во вторник можете смело бросать курить и забыть про спиртные напитки. Если вы слишком увлечены социальными сетями, то тоже стоит задуматься, на что вы тратите свое драгоценное время.

В целом 4 апреля — очень эмоциональный день, многие люди будут чувствовать себя угнетенно, их будут расстраивать разные пустяки.

Источник: rsute.ru

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