Володина назвала отличный день, чтобы бросить курить: займитесь лучше спортом

Астролог Василиса Володина рассказала, что 4 апреля — отличное время, чтобы расстаться с вредными привычками. Особенно это касается Рыб.

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Во вторник можете смело бросать курить и забыть про спиртные напитки. Если вы слишком увлечены социальными сетями, то тоже стоит задуматься, на что вы тратите свое драгоценное время.