Осторожно, здоровье! У каких знаков зодиака будут проблемы 4 апреля

Неблагоприятный день в отношении здоровья.

Овны

Сегодня вы можете почувствовать себя немного уставшими умственно и физически. Вам нужно немного расслабиться и отдохнуть, чтобы почувствовать прилив сил. Не будьте слишком строги к себе сегодня, если вам не захочется провести целый вечер в спортзале или просто на диване. Совершите неспешную прогулку, лягте спать пораньше и вскоре вы снова почувствуете прилив сил.

Тельцы

Избегайте алкоголя и пейте много воды, чтобы очистить организм. Ешьте свежеприготовленную еду дома, а не на улице. Вскоре вы почувствуете, что ваша пищеварительная система пришла в норму.

Раки

Вам, наоборот, повезло — отдых и расслабление, которые вы смогли себе позволить, принесли свои плоды и теперь вы можете снова почувствовать себя прежними энергичными людьми. Недавние проблемы не были серьезными, но важно не позволять мелким препятствиям на пути к здоровью мешать вам наслаждаться жизнью.

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