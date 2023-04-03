Все бесит! Знак зодиака, который станет крайне раздражительным с 20 апреля — Володина

Астролог Василиса Володина посоветовала Девам в первой половине апреля переделать все важные дела, потому что в конце месяца солнечное затмение негативно скажется на представителях этого знака зодиака.

«К 20-22 числам спокойствие, которое еще недавно радовало, начнет постепенно превращаться в торможение и даже вас будет раздражать», — заявила она.

В мае, по мнению Володиной, все наладится. Девам только надо меньше работать, иначе организм даст сбой.

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