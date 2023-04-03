Глоба назвала знак зодиака, у которого наследит любимый: подозрительность — ваша новая реальность

Астролог Тамара Глоба предупредила Дев о том, что у них наступил не самый простой период. Представителям зодиакальной системы вдруг покажется, что их любимый человек где-то наследил.

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Они начнут следить за своей второй половинкой и подозревать в обмане. Все в поведении возлюбленным этим людям будет казаться подозрительным.

Однако астролог считает, что в этих подозрениях нет никакого смысла. Тамара Глоба рекомендовала Девам успокоиться и заняться решением рабочих вопросов.

Тут Девам лучше действовать в команде, тогда они дойдут до финишной прямой проекта победителями.

Источник: rsute.ru.