Какой знак зодиака соврет и опозорится: Глоба – лучше не надо, навсегда потеряете доверие

Раки могут испортить себе будущее из-за лжи. Астролог Тамара Глоба сейчас настоятельно не советовала представителям данной зодиакальной системы говорить неправду.

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Это все равно вскоре вскроется. А вы навсегда потеряете доверие людей, которые узнают, как обстоят дела на самом деле. Вы окажетесь в неприятной ситуации. Это может повлиять на репутацию.

В работе проявите самостоятельность, сосредоточьтесь на делах максимально. Здоровье – тоже ваше слабое место на настоящий момент.

Источник: rsute.ru.