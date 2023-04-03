Какой знак потерпит крах в любви из-за желания гульнуть: Володина – лучше сидите дома

Астролог Василиса Володина предупредила людей, рожденных под знаком Весов о грядущих неприятностях.

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Из-за желания провести время в шумной компании вдали от своего партнера (партнерши) они могут потерять свою любовь навсегда. Вторая половинка не готова будет пойти на компромиссы и забыть кое-какие моменты.

Об этом стоит задуматься и, вполне вероятно, отказаться от гуляний. Возможно, тихий семейный вечер вам будет более полезен. По крайней мере для строительства будущего.

Источник: rsute.ru.