«Судьба обрушит денежную лавину»: три везунчика, которые озолотятся — успеть с 3 по 21 апреля

Астролог Людмила Митрохина в прогнозе на апрель дала понять, что Меркурий в Тельце подарит этим везунчикам волшебный бонус: в период транзита есть большая вероятность сорвать легкий денежный куш. Главное — не упустить благоприятный момент.
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Тельцы могут рассчитывать на то, что в их материальном положении наступит череда везения. Эта белая полоса обещана трудоголикам, которые готовы сутками корпеть над своим делом.
«В апреле они получат желаемое, а бонусом судьба обрушит на них денежную лавину», — добавила астролог.
Удача на каждом шагу будет преследовать Раков. Вот кто сумеет увеличить свой бюджет с помощью новых источников дохода.
Кому-то вернут старый долг или даже подарят большую сумму денег. Звезды советуют этому знаку зодиака купить парочку лотерейных билетов.
Долгожданнойматериальной стабильностью наконец-то обзаведутся Весы. Им стоит потратить деньги на то, о чем они давно мечтали, чтобы запустить положительную финансовую энергию.
По материалам 7days