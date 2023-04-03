«Судьба обрушит денежную лавину»: три везунчика, которые озолотятся — успеть с 3 по 21 апреля

Тельцы могут рассчитывать на то, что в их материальном положении наступит череда везения. Эта белая полоса обещана трудоголикам, которые готовы сутками корпеть над своим делом.

«В апреле они получат желаемое, а бонусом судьба обрушит на них денежную лавину», — добавила астролог.

Удача на каждом шагу будет преследовать Раков. Вот кто сумеет увеличить свой бюджет с помощью новых источников дохода.

Кому-то вернут старый долг или даже подарят большую сумму денег. Звезды советуют этому знаку зодиака купить парочку лотерейных билетов.

Долгожданнойматериальной стабильностью наконец-то обзаведутся Весы. Им стоит потратить деньги на то, о чем они давно мечтали, чтобы запустить положительную финансовую энергию.

По материалам 7days