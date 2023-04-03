Разочаруетесь в любви: какой знак зодиака узнает нечто неожиданное о партнере – Глоба

Одинокие Близнецы могут встретить свою любовь в очень неожиданном месте. Там, где точно люди не знакомятся. Однако это никак не помешает вспыхнуть чувствам, заявила астролог Тамара Глоба.

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Вместе с тем ни вчерашним одиночкам, ни тем, кто давно в отношениях расслабляться сейчас не стоит. Не исключено что вы услышите про своих партнеров вскоре то, что не хотели бы слышать.

Астролог рекомендует больше узнать о своей второй половинке, дабы потом не разочароваться.

Источник: rsute.ru.