Глоба назвала короля фортуны, в чьей жизни грядет чистейшая полоса удачи — перерождение

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась свежим прогнозом на апрель, назвав баловня судьбы, для которого текущий месяц с тотальным солнечным затмением и ретроградным Меркурием станет периодом чистейшей удачи. Белая полоса наступит в жизни Дев.

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«Вдали от дома будут встречи, интересные предложения, работа и возможность обучения. Значительный успех принесут знакомства с новыми людьми. Будут хорошие заработки. Параллельно это будет период любви, также в первой половине месяца ждет признание и творческий успех», — добавила астролог.

При этом рожденным под этим созвездием стоит избегать интриг на службе — их могут втянуть в ссоры и перебранки.