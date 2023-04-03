Единственный баловень судьбы, которому затмение Солнца принесет деньги и успех — Глоба

Тамара Глоба назвала единственный знак зодиака, которого тотальное солнечное затмение одарит сполна. Бояться этого явление не стоит. Затмение Солнца произойдет 20 апреля, оно будет сопровождаться ретроградным Меркурием. И этими везунчиками станут Овны — их ждет удачный период.

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«Это будет период, когда откроются новые возможности, и даже период вокруг затмения хоть и испугает вас немного, но принесет защиту и удачу. Это время, когда реализуются ваши идеи. Параллельно им вы получите материальное выражение своих возможностей: хорошие заработки, подарки», — добавила астролог.

По материалам YouTube-канала Тамары Глобы