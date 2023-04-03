Сказочно повезет: Тамара Глоба выделила два знака зодиака, на которых в апреле обрушится денежный поток

Астролог Тамара Глоба, которая известна точностью своих прогнозов, посулила представителям двух знаков зодиака финансово удачный апрель.

Второй месяц весны сложится материально стабильным и прибыльным для Дев и Рыб.

Тамара Глоба отметила, что Девы приобретут в апреле новые знакомства, которые и станут залогом их финансового успеха. Кроме этого, звезды обещают Девам в апреле карьерный рост, что тоже будет способствовать улучшению материального положения.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».