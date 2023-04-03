Беда с деньгами, обострение психических! Глоба предупредила о событиях с 19 по 22 апреля

Тамара Глоба подчеркнула, что период наибольшего влияния затмения Солнца выпадет на даты с 19 по 22 апреля. Сюда можно отнести и последние пять дней месяца — 26, 27, 28, 29 и 30 апреля. Это время, когда нужно быть очень внимательными на дорогах, к личной жизни, к своему кошельку. Все эти сферы могут оказаться по ударом.

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«Особое внимание к здоровью людей с сердечно-сосудистыми проблемами. Обострение психических заболеваний. Люди, страдающие неадекватными всплесками эмоций, будут проявляться очень странным образом», — добавила астролог.

По материалам YouTube-канала Тамары Глоба