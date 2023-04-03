Глоба предрекла, чего ждать от затмения Солнца и ретроградного Меркурия — через 17 дней

Тамара Глоба поделилась прогнозом на апрель, назвав главное событие месяца — тотальное солнечное затмение, которое будет сопровождаться ретроградным Меркурием.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Самые важные события произойдут вокруг затмения Солнца — 20 апреля (7 часов 17 минут утра для Москвы. — Прим. ред.).

«Те, кто боятся ретроградного Меркурия, могут затаиться на две недели. Но последующий период стоит оценивать все, что происходит в вашей жизни. Внимательно следить за тем, что происходит вокруг вас», — добавила астролог.

Этот период будет касаться финансов и решений о будущем. Огромную роль сыграют и политики, и личное отношение каждого к жизни.

По материалам YouTube-канал Тамары Глоба