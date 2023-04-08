Гороскоп на неделю с 10 по 16 апреля для всех знаков зодиака

Положение небесных светил дает нам неоднозначные подсказки. С одной стороны, ожидается много препятствий, люди не всегда будут друг друга понимать, может быть торможение в делах, сложности с работой. С другой – звезды обещают нам благоприятные возможности, благие перемены и успех в том, чем мы уже некоторое время занимаемся.

Teleprogramma.pro поделится информацией, что предстоит каждому из знаков Зодиака.

Овен

Овнов ждет волшебная неделя. Уходят препятствия, открываются благоприятные возможности. Велика вероятность исполнения давнего желания.

Любовь

Неважно, свежие у вас отношения или проверенные временем, ваши чувства будут взаимны. Также не исключено, что на ваше сердце появится сразу несколько претендентов.

Финансы

Неделя хороша для работы и налаживания деловых контактов. С деньгами сложнее – можно совершить ошибку. Старайтесь не выпускать ситуацию из-под контроля и не делегировать финансовые вопросы кому-то другому.

Здоровье

Время профилактики. Не игнорируйте сигналы организма и принимайте меры, пока маленькое недомогание не разрослось в большую проблему.

Телец

Минус недели заключается в том, что вы можете в какой-то мере впасть в зависимость от кого-то или чего-то, и хорошо бы этого избежать. В остальном неделя благоприятная. То, что вам интересно, у вас легко получается, а то, что вашему контролю не поддается, вас, скорее всего, сейчас и не заботит.

Близнецы

С работой по-прежнему не все гладко, но учитывая ваш позитивный настрой, нет ничего такого, с чем бы вы не справились. Из положительного: случится хорошая перемена, сдвинется с точки дело, над которым вы давно трудились – будь то личная сфера, деловые отношения, хобби или все вместе.

Рак

Пора оставить прошлое в прошлом, и в первую очередь это касается проблем. Сейчас у вас есть все шансы разрешить их раз и навсегда и больше к ним не возвращаться. Это время благоприятно для перемен в любой сфере жизни: удачные возможности будут буквально сами идти к вам в руки – только берите.

Лев

Львам удастся добиться всего, к чему бы они ни приложили усилия. Период очень хорош и позволит вам успешно договариваться, зарабатывать деньги, налаживать полезные связи, заниматься саморекламой и обучением. Также на этой неделе хорошо складываются поездки и финансовые дела.

Дева

Девы, если вас кто-то раздражает, потому что все делает не так, как вы считаете правильным, присмотритесь. Может оказаться, что эти люди никак не влияют на вашу жизнь, а вы зачем-то на них нервы тратите. Сконцентрируйтесь на приятных событиях, которых неделя преподнесет немало.

Весы

Весы, если кто-то не уделяет вам должного внимания, можете просто его игнорировать. Если вы на самом деле нужны, прискачут как миленькие, а если нет – вам уже заранее все равно. Вы в любом случае в выигрыше. К тому же на этой неделе вас ждет что-то новое и захватывающее: новое знакомство, начало отношений, интересный проект или что-то еще.

Скорпион

Скорпионам предстоит довольно удачная неделя. Какая-то неприятная ситуация или проблема придет к своему логическому завершению. Можете вздохнуть свободно. Хорошо на этой неделе заниматься финансовыми вопросами, скорее всего, все разрешится успешно и при минимальных усилиях с вашей стороны.

Стрелец

Неоднозначное время. С одной стороны, это неудачный период для работы – условия труда могут ухудшиться, денег станет меньше, можно и вовсе потерять работу. С другой – есть противоборствующие астрологические влияния, открывающие богатые возможности в этой же сфере. Поэтому не паникуйте, получайте новые навыки и используйте в случае чего свое природное обаяние.

Козерог

Козероги, не форсируйте события. Понятно, что вы уже засиделись, но к неспешному течению жизни в целом и медленному продвижению дел в частности стоит относиться философски. Присматривайтесь и прислушивайтесь ко всей получаемой информации, ко всем поступающим предложениям. Скорее всего, вам это очень пригодится в самое ближайшее время.

Водолей

Водолеев ждет торможение в делах, и виной всему человеческий фактор. Кто-то из вредности будет препятствовать вашему развитию, кто-то по другим причинам, могут возникать какие-то третьи лица… Не теряйте самообладания. Именно на этой неделе можно ожидать события, которое изменит все в лучшую сторону.

Рыбы

Единственной неприятностью Рыб на этой неделе могут стать бесконечные согласования: не со всеми окружающими вы совпадаете во мнении, как должны делаться важные для вас дела. Впрочем, на этом сложности и заканчиваются, в остальном Рыбы – безусловные счастливчики этой недели.