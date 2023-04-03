Володина озвучила знак, который изменит жизнь на 180 градусов: все будет потом иначе - уже в апреле

Начало апреля станет удивительным для Тельцов, об этом поведала астролог Василиса Володина.
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Эти люди почувствуют в себе прилив жизненных сил, они поймут, как работает их интуиция и воспользуются этим. Разовьют свои творческие способности и повысят уровень своей привлекательности для противоположного пола.
Не удивительно, что жизнь Тельцов изменится кардинально, они пойдут совершенно новым жизненным путем, изменят мировоззрение и позицию.
Источник: rsute.ru.