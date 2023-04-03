Народ должен знать! Тамара Глоба назвала самые опасные дни в апреле - ходить с оглядкой

Тамара Глоба поделилась прогнозом на апрель, назвав самые опасные и тревожные дни месяца, когда лучше всего проявить бдительность и избегать сомнительных поездок. Эти дни потенциально аварийные. Астролог дала понять, что в эти даты лучше не садиться за руль без крайней нужды, уж слишком велик риск попасть в ДТП или стать виновником крупной аварии.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Апрель – месяц Овна. Это период, когда начинается астрономический и астрологический год. С апреля открывается время, когда мы проходим путь, связанный с нашими воплощениями – круг жизни», - заверила Глоба.

Дни повышенной аварийности, когда следует обратить особое внимание на ситуацию на дороге, на отношения с окружающими: 4, 7, 9 , 11, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 29 и 30 (первая половина дня) апреля.

По материалам YouTube-канал Тамары Глоба.