Глоба — один знак совершит в апреле резкий поворот на любовном фронте: свадьба или развод

Глоба – один знак совершит в апреле резкий поворот на любовном фронте: свадьба или развод

Тамара Глоба. Стоп-кадр из видео: YouTube-канал Тамары Глобы

Этим людям стоит подготовиться морально к переменам.

Астролог Тамара Глоба предупредила людей, которые родились под знаком Рыб, что их ждут в апреле кардинальные перемены на любовном фронте. Они могут быть как позитивными, так и резко негативными. Многое зависит от них самих.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Рыбы в отношениях могут вдруг осознать, что им с партнером больше не по пути. Или же, наоборот, пожелают укрепить союз и сблизиться с любимым человеком еще больше. 

Не исключены судьбоносные встречи. Свободные Рыбы, пожалуй, будут максимально счастливы  апреле среди своих соплеменников. Им Вселенная подготовила роскошный подарок на романтическом поприще.

Источник: rsute.ru

Читайте также