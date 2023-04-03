Глоба — один знак совершит в апреле резкий поворот на любовном фронте: свадьба или развод

Астролог Тамара Глоба предупредила людей, которые родились под знаком Рыб, что их ждут в апреле кардинальные перемены на любовном фронте. Они могут быть как позитивными, так и резко негативными. Многое зависит от них самих.

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Рыбы в отношениях могут вдруг осознать, что им с партнером больше не по пути. Или же, наоборот, пожелают укрепить союз и сблизиться с любимым человеком еще больше.