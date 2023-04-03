Какой знак добьется от людей всего, что хотел: Глоба – и на работе вас продвинут

Овнам светит удача в деловой сфере, рассказала астролог Тамара Глоба. Эти люди отлично проведут переговоры, их заметит начальство и продвинет по карьерной лестнице.

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Их дар убеждать проявится настолько ярко, что они уговорят любого во всем, чего захотят. Люди будут плясать под их дудочку словно под гипнозом.