Единственный знак зодиака, которого ждет судьбоносный апрель во всех смыслах - Глоба

Апрель поставит новые задачи и даст возможности представителям знака Рак. Тамара Глоба считает, что этот месяц станет удачным для поездок и путешествий - особенно его первая декада. Этот знак зодиака почувствует себя любимым.
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Кроме того, апрель для Раков это период начинаний, которые потребуют самоотдачи. Благодаря новому проекту у них появятся перспективы для дальнейших заработков.
«В третьей декаде будьте внимательны в работе. В делах будут перемены: руководство может предложить или уйти с занимаемой должности, или поменяется начальство. В вашей жизни наступило время карьерного поворота», - добавила астролог.