Единственный знак зодиака, которого ждет судьбоносный апрель во всех смыслах - Глоба

Апрель поставит новые задачи и даст возможности представителям знака Рак. Тамара Глоба считает, что этот месяц станет удачным для поездок и путешествий - особенно его первая декада. Этот знак зодиака почувствует себя любимым.

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Кроме того, апрель для Раков это период начинаний, которые потребуют самоотдачи. Благодаря новому проекту у них появятся перспективы для дальнейших заработков.