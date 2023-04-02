«Полнолуние проясняет тропинку к успеху»: Володина назвала самый удачный день на неделе с 3 по 9 апреля

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на неделю с 3 по 9 апреля, назвав самый удачный день этого периода. И звезды сошлись именно на том, что успешным станем четверг, 6 апреля.

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«Полнолуние в связке с Юпитером проясняет личную тропинку к успеху. Запасаемся провизией и вперед. Самые смелые могут решится на публичную клятву в соцсетях или близким: мол, через полгода обязуюсь освоить три вида массажа и окупить обучение. Не верите? Ну, глядите!» - добавила астролог.

В выходные хорошо поговорить по душам с близкими, навестить родственников. Идеально, если встреча пройдет на природе за активным занятием.

