«Сил достаточно»: Володина узрела, чего ждать всем знакам зодиака на неделе с 3 по 9 апреля

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на первую неделю апреля. Астролог дала понять, что это превосходное время для любых начинаний. Можно подписывать договора в рамках какого-то проекта, подбирать бригаду для ремонта, обратиться в банк для ипотечного кредита, задуматься о покупке недвижимости.

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Также период с 3 по 9 апреля подходит для выбора курсов по повышению квалификации, что потом благотворно скажется на продвижении по карьерной лестнице.

«Настрой боевой, а сил и терпения достаточно, чтобы переделать намеченное. Тот случай, когда руки, голова и опыт слаженно работают на результат. Посвятите ближайшие дни долгосрочным большим делам, не размениваясь на мелочи», - советует Володина.

Всю неделю нас ждет удача в делах - это касается всех знаков зодиака.