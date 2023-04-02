Глоба назвала двух богачей, которые набьют карманы деньгами доверху в апреле

Тамара Глоба назвала два знака зодиака, представители которых озолотятся в апреле. Денег будет столько - успевай подсчитывать. Вселенная щедро одарит своих любимцев.

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Значительный успех Девам принесут знакомства с новыми людьми. Этот знак зодиака может рассчитывать на хорошие стабильные заработки. Однако при этом рожденные под этим созвездием будут тратить накопленное. Девы задумаются об успехе и возвышении, многие продвинутся вперед в карьерном плане.

Апрель станет удачным и для Рыб. Этот месяц принесет им прибыль и новые возможности, в первую очередь именно финансовые.

«Это время хороших заработков, период, когда вы можете сделать хорошие и крупные приобретения или вложения», - добавила Глоба.

По материалам YouTube-канала Тамары Глобы.