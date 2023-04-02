Володина предрекла одному знаку трудное время с конфликтами: на работе все обомлеют

Весы столкнутся с большими трудностями на работе, рассказала астролог Василиса Володина.
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Представителям зодиакальной системы следует быть максимально собранными и сдержанными в начале апреля.
Постарайтесь не вступать в конфликты и ссоры с коллегами и начальством, которые вполне возможны в данный период времени. Говорить на повышенных тонах астролог тоже не рекомендовала. Это плохо закончится.
Есть также вероятность того, что Весы столкнутся с обманом и разочарованием в этот период.
Источник: rsute.ru.