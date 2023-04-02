В чьи глаза нельзя смотреть ни в коем случае: быстро постареете, красота уйдет

Эзотерики верят, что глаза обладают мистической силой. Да и наши предки чувствовали в них большую силу. Не случайно сложилось множество примет, связанных с глазами.

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Считается, что ни в коем случае нельзя долго смотреть в собственные глаза в зеркале. Вы сами у себя «высосете» жизненную силу, быстро постареете, растеряете свою красоту.

Никогда не смотрите в глаза «черным» людям, завистникам, личностям, которые занимаются ворожбой и гаданиями. Они знают хитрости, благодаря которым вы можете подчиниться их воле через взгляд.

Ну и, конечно, никогда не смотрите в глаза покойникам. Они утянут вас в загробный мир и не заметите.

Источник: belnovosti.by