Кто из знаков зодиака может поставить все на карту и выиграть миллион

«Действовать смело. Никого не расспрашивать. Побольше цинизма. Людям это нравится», — говорил Остап Бендер.
Люди этого психотипа давно взяли такой совет на вооружение. Они действуют смело и не боятся пускаться в самые разные авантюры.
О главных авантюристах среди знаков зодиака Teleprogramma.pro рассказала таролог Галина Янко.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Овен
Овны — прирожденные авантюристы, но их авантюры крутятся вокруг путешествий. То есть для них не проблема рвануть на море на попутках, жить в гамаке на берегу океана или поставить палатку в дремучем лесу. Чем более экстремальное путешествие, тем больше оно понравится Овну.
Близнец
В отличие от Овнов Близнецы — авантюристы «по-крупному». Для достижения своих планов они плетут интриги, подставляют других людей или сталкивают лбами.
Могут разыгрывать настоящие спектакли, чтобы получить желаемое. Близнецы верят, что если авантюра увенчалась успехом, то судить их никто не будет.
Скорпион
А Скорпионы устраивают авантюры только для себя. Вот пришло им в голову разводить костер от стекляшки или прожить два дня без еды — и они пускаются в эту авантюру! Испытывают себя разными способами, становятся крепче.
Галина Янко. Фото: личный архив
Подробнее о прогнозах Галины можно прочесть на ее странице во «ВКонтакте».