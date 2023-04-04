Кто из знаков зодиака может поставить все на карту и выиграть миллион

«Действовать смело. Никого не расспрашивать. Побольше цинизма. Людям это нравится», — говорил Остап Бендер.

Люди этого психотипа давно взяли такой совет на вооружение. Они действуют смело и не боятся пускаться в самые разные авантюры.

О главных авантюристах среди знаков зодиака Teleprogramma.pro рассказала таролог Галина Янко.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Овен

Овны — прирожденные авантюристы, но их авантюры крутятся вокруг путешествий. То есть для них не проблема рвануть на море на попутках, жить в гамаке на берегу океана или поставить палатку в дремучем лесу. Чем более экстремальное путешествие, тем больше оно понравится Овну.